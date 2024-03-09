На юге Франции обрушился четырехэтажный дом

В центре французского города Тулузы обрушился четырехэтажный жилой дом. Об этом сообщает локальная газета Parisien.

«Здание обрушилось на улице Сен-Рим», — указывается в статье.

Как отмечает издание, некоторое время назад сооружение было признано аварийным, а его жители расселены. По оценке местной службы спасателей, под завалами могли оказаться случайные прохожие. На месте работают спасатели и кинологи. В качестве меры предосторожности были эвакуированы жители соседних домов.

«Я рад, что никто не пострадал», — констатировал мэр города Жан-Люк Муденк.

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