Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На юге Франции обрушился четырехэтажный дом

В центре французской Тулузы обрушился четырехэтажный жилой дом

В центре французского города Тулузы обрушился четырехэтажный жилой дом. Об этом сообщает локальная газета Parisien.

«Здание обрушилось на улице Сен-Рим», — указывается в статье.

Как отмечает издание, некоторое время назад сооружение было признано аварийным, а его жители расселены. По оценке местной службы спасателей, под завалами могли оказаться случайные прохожие. На месте работают спасатели и кинологи. В качестве меры предосторожности были эвакуированы жители соседних домов.

«Я рад, что никто не пострадал», — констатировал мэр города Жан-Люк Муденк.

Ранее в крупном гипермаркете Екатеринбурга обрушился стеллаж с алкоголем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами