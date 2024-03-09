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Российская пенсионерка чуть не лишилась миллиона рублей, поговорив с мошенниками

В Иркутской области пенсионерка чуть не отдала мошенникам миллион рублей

В Иркутской области 71-летняя пенсионерка чуть не лишилась миллиона рублей, поговорив с мошенниками. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в Братске. Пожилая женщина пришла в отделение банка, чтобы срочно снять со счета все деньги. При этом она постоянно разговаривала с кем-то по телефону.

Сотрудницу банка смутило, что клиентка продолжает телефонную беседу с неизвестным во время обслуживания. Она заподозрила, что россиянку пытаются обмануть мошенники, и вызвала полицию.

Выяснилось, что подозрения сотрудницы банка оказались не напрасными — женщина беседовала с аферистами, представившимися работником финансовой организации и правоохранителем. Они убедили пенсионерку, что кто-то пытается похитить ее деньги и их нужно перевести на якобы «безопасный счет» мошенников.

Благодаря бдительности сотрудницы банка аферистам не удалось довести преступный умысел до конца. Старший участковый уполномоченный провел с пенсионеркой профилактическую беседу.

Ранее мошенники научились подделывать «кружочки» в Telegram.

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