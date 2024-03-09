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Волгоградские курьеры покусали коллегу и сломали его велосипед из-за заказа

В Волгограде курьеры покусали коллегу и сломали его велосипед из-за заказа

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Shutterstock

В Волгограде два курьера напали на коллегу и сломали его велосипед из-за заказа. Об этом сообщают «Новости Волгограда».

По информации издания, инцидент произошел 29 февраля в Центральном районе. В курьерской службе два студента-медика из Египта не поделили заказ с 22-летним гражданином Туркменистана и напали на него.

Во время стычки один студент бил и кусал коллегу, а второй ломал его велосипед. В результате пострадавший попал в больницу с сотрясением мозга, однако отказался от госпитализации и отправился лечиться дома.

Сообщается, что зачинщиков драки уволили из курьерской службы. Пострадавший написал заявление в полицию, правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее полиция поймала мужчин, напавших на курьера в Петербурге.

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