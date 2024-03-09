Парикмахер из Перми объяснила, зачем заставила пенсионерку убирать за собой в салоне

В Перми парикмахер заставила пожилую клиентку прибираться в салоне из-за отсутствия у той денег на услугу и засняла происходящее на видео. В беседе с «Газетой.Ru» парикмахер Анастасия объяснила, что женщина ее «спровоцировала», с «ухмылкой» предложив заплатить за оказанную услугу пять рублей. По словам мастера, позднее коллеги рассказали ей, что пенсионерке часто отказывают в обслуживании из-за ее поведения.

«Она деньги не забыла, это человек-провокатор, который пользуется своим возрастом и доводит людей до грани. Человек сказал, что пять рублей и так нормально, при этом очень ухмылялся, что меня вывело из себя. Я ее раньше как-то не встречала. Потом девочка на работе сказала, что они ей все отказывают, и не нужно было ее принимать. Но люди разные приходят и у них не написано на лбу, кто пришел и с какими намерениями. Получается, что если на человеке не надета брендовая одежда и он без маникюра, ресниц и накачанных губ, принимать его не стоит. Эта женщина спровоцировала меня, почему она не предложила пройти с ней до ее дома за деньгами? А все потому, что они так привыкли жить, им так удобно. Мне очень интересно, в магазине ее бы тоже отпустили с товаром?» — сказала она.

Анастасия добавила, что снимала происходящее на видео с целью предупредить своих коллег о возможном обмане со стороны женщины. Парикмахер также заявила, что хотела бы посмотреть на людей, которые критикуют ее в соцсетях, когда им «вместо зарплаты дали бы пять рублей».

«Видео выложили бывшие коллеги, которые были уволены за воровство. А сняла я ее, чтобы показать коллегам и предупредить, что человек обманывает и чтоб ее не принимали. Видимо, та, которая была уволена, никак не может успокоиться. Я продолжаю работать. Если честно, подумываю за то, что кое-кто слил мои личные данные в интернете, написать заявление, и пусть каждый из нас отвечает сам за свои поступки. Некоторые люди отправляют свои сообщения, но я скажу, что они не очень-то отличаются от того, что я говорю на видео, и мне очень жаль, что они считают себя лучше меня. До этой ситуации у меня был аккаунт доступен всем, но сейчас я доступ ограничила», — подчеркнула она.

Ранее в сообществах Перми распространилось видео, на котором женщина-парикмахер кричит матом на пенсионерку и заставляет ее прибираться в салоне из-за того, что та забыла дома деньги. Очевидцы также утверждали, что мастер угрожала бабушке расправой и кинула в нее табуретку.

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