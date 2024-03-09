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Росгвардейцы поймали разгуливавшего с ружьем петербуржца

В Петербурге поймали мужчину, разгуливавшего с ружьем

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Телеграм-канал «Росгвардия Петербурга»

В Петербурге росгвардейцы поймали разгуливавшего с ружьем мужчину. Об этом сообщает Росгвардия города.

По информации ведомства, инцидент произошел на Ленской улице в Красногвардейском районе. Во время патрулирования сотрудники Росгвардии заметили мужчину с предметом, похожим на ружье.

Вооруженный прохожий рассказал, что отобрал ружье у пьяного мужчины, который агрессивно себя вел. По его словам, он направлялся в отдел полиции, чтобы написать заявление и сдать оружие — отмечается, что оно находилось в разобранном состоянии.

Росгвардейцы изъяли ружье и доставили 36-летнего мужчину в отдел для выяснения обстоятельств. Полицейские позже задержали владельца оружия.

Ранее россиянин с ружьем ранил соседа в голову и обстрелял полицейского.

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