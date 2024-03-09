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Школа и дом культуры в ДНР получили ущерб в результате обстрела ВСУ

В ДНР школа и дом культуры получили повреждения из-за обстрела ВСУ

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

В Донецкой народной республике (ДНР) школа в поселке Красный Партизан и дворец культуры в Горловке получили разрушения в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом сообщает представительство ДНР в Telegram-канале Совместного центра по военным преступлениям Украины (СЦКК).

«Поступила информация о повреждениях в результате обстрелов ВСУ», — указывается в публикации.

Согласно информации ведомства, в результате сброса взрывоопасного предмета с украинского беспилотника получила повреждена «Краснопартизанская школа города Ясиноватая», расположенная на улице Гагарина в поселке Красный Партизан. Из-за утреннего обстрела также пострадал местный дом культуры «Никитовский» в Горловке. Кроме того, повреждено два автомобиля — в Калининском районе и Горловке.

«Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать», — заключается в сообщении.

Перед этим Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны сбили украинский истребитель МиГ-29 в ДНР.

Ранее МО РФ показало кадры уничтожения установки С-300 ВСУ под Покровском в ДНР.

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