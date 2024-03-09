Священники опровергли основные мифы о родительских субботах

Православные христиане 9 марта праздновали Вселенскую родительскую субботу, особенный день в церковном календаре, когда живые поминают усопших. О традициях и мифах, сопровождающих этот праздник, в беседе с РИА Новости рассказали российские священнослужители.

По их рекомендациям, поминание ушедших близких нужно проводить как дома с утренними молитвами, так и в храме в ходе богослужения. Они подчеркнули, что в церковном календаре существует семь поминальных дней и только две Вселенские субботы.

Протоиерей Русской православной церкви (РПЦ), клирик столичного храма Сорока мучеников Севастийских Максим Первозванский рассказал, что по церковному уставу каждая суббота является поминальной, кроме крупных православных праздников. Чествование усопших в родительские субботы также включает возможность поминания на кладбище. Но приношение на кладбища конфет и искусственных цветов ни к чему, так как это не имеет отношения к христианству. Продукты принести лучше в церковь, заключил он.

Ранее в РПЦ сравнили Вселенского патриарха с библейским «вором и разбойником».