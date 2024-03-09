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В Приморье потушили природный пожар, полыхавший несколько дней

В Приморье потушили природный пожар на 810 га, полыхавший несколько дней

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МЧС РФ по Приморскому краю

Природный пожар, полыхавший несколько дней в районе села Малая Кема в Тернейском округе Приморского края, потушили на площади 810 гектаров. Об этом сообщает РИА Новости.

«Природный пожар в районе села Малая Кема в Тернейском округе ликвидирован на площади 810 гектаров», — заявили в местном отделении МЧС.

В тушению пожара привлекались 50 человек и 10 единиц техники.

До этого сообщалось, что природный пожар в районе села Малая Кема в Тернейском округе Приморья был локализован на площади 950 гектаров. Крупные природные пожары начались в Хасанском округе на юге края в прошедшие выходные. К 5 марта площадь пожаров составляла 7,4 тысячи гектаров, а на утро 6 марта — свыше 1 тысячи гектаров.

В начале марта власти Приморского края ввели режим повышенной готовности в Хасанском округе из-за сильных природных пожаров в регионе. Спасателям поручили определить границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Ранее спасатели потушили 10 гектаров горящей травы в Приморье.

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