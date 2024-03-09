Пьяный петербуржец напал на транспортного инспектора и укусил его

В Петербурге пьяный мужчина напал на городского инспектора по транспорту и укусил его. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 8 марта по дороге на Турухтанные острова. Патрулировавший местность инспектор по транспорту встретил нетрезвого сотрудника расположенного рядом шиномонтажа. Между ними произошел конфликт, переросший в драку.

После произошедшего инспектор обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у мужчины ссадины на лице и шее, а также укушенную рану правой кисти руки.

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