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Пьяный петербуржец напал на транспортного инспектора и укусил его

«Фонтанка»: в Петербурге пьяный мужчина укусил транспортного инспектора

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Алексей Сухоруков/РИА «Новости»

В Петербурге пьяный мужчина напал на городского инспектора по транспорту и укусил его. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел 8 марта по дороге на Турухтанные острова. Патрулировавший местность инспектор по транспорту встретил нетрезвого сотрудника расположенного рядом шиномонтажа. Между ними произошел конфликт, переросший в драку.

После произошедшего инспектор обратился за медицинской помощью. Врачи диагностировали у мужчины ссадины на лице и шее, а также укушенную рану правой кисти руки.

До этого в центре Москвы енот укусил 16-летнюю девушку-подростка в кафе. Это произошло после того, как сотрудники заведения разрешили несовершеннолетней погладить животное.

Ранее домашняя собака искусала российского школьника.

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