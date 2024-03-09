В Новосибирске мать бросила детей в запертой квартире

В Новосибирске мать бросила в квартире двух маленьких детей посреди ночи. Об этом сообщает «НГС».

Инцидент произошел в Калининском районе Новосибирска в многоэтажке по улице Объединенная, в экстренные службы обратились соседи, услышавшие громкий плач детей. Спасатели, прибывшие на вызов, вызволили из запертой квартиры двоих детей трех и пяти лет, которых мать бросила дома посреди ночи и ушла.

Несовершеннолетних передали полицейским, позднее их забрал отец, который с семьей не проживает. Местонахождение матери неизвестно, в отношении женщины составлен протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Ранее в Новосибирске ребенка, брошенного матерью в квартире на двое суток, изъяли из семьи.