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Россиянин занес опасную инфекцию в сердце, пытаясь увеличить мышцы

В Твери врачи спасли мужчину, который занес инфекцию в сердце

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В Твери медики спасли жизнь пациенту, который пытался нарастить мышцы и оказался в реанимации с инфекцией в сердце. Об этом сообщает пресс-служба городской клинической больницы №6.

30-летнего жителя Твери доставили в медицинское учреждение в тяжелом состоянии, до госпитализации он безрезультатно лечился в другой больнице. В ходе обследования у мужчины нашли инфекционный эндокардит — опасное поражение бактериями клапана сердца с развитием сердечной недостаточности, медикаментозное лечение не привело к успешному результату, было принято решение о проведении операции.

«Выяснилось, что перед посещением спортзала, для наращивания мышечной массы, пациент вводил внутривенно анаболик на не стерильной воде», — сообщили в больнице.

Пациента направили в федеральный центр, где его успешно прооперировали, мужчине пришлось заменить сердечный клапан.

Ранее российские врачи спасли мужчину с зубным протезом в кишечнике.

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