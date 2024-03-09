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Пьяный петербуржец одним ударом по голове отправил ребенка в больницу

В Петербурге ребенок попал в больницу после нападения мужчины в лифте

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РИА Новости

В Петербурге пьяный сосед ударил 13-летнего мальчика в лифте, ребенок попал в больницу. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Сообщается, что инцидент произошел 8 марта в многоквартирном доме на улице Ворошилова. По версии правоохранительных органов, пьяный мужчина ударил рукой по голове 13-летнего ребенка в лифте. Позже мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии средней тяжести.

Работники медицинского учреждения сообщили о госпитализации ребенка в полицию. Сотрудники правоохранительных органов приняли меры к задержанию преступника. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее в Петербурге учитель физкультуры выбил два зуба школьнику.

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