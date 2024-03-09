В Казахстане начато расследование из-за убийства двух боевиков в РФ

Комитет национальной безопасности Казахстана начал расследование убийства двух подозреваемых в терроризме в РФ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«СМИ опубликована информация о ликвидации силовыми структурами России двух граждан Казахстана при попытке организации теракта в РФ. <..> По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование. Проверка осуществляется в тесном контакте с ФСБ России в рамках действующих каналов сотрудничества», — говорится в заявлении.

Подчеркивается, что упомянутые в СМИ двое лиц действительно имели гражданство Казахстана и выехали из страны в Россию.

До этого ФСБ сообщила о предотвращении теракта в московской синагоге.

По данным ведомства, террористы вели подготовку к нападению на одно из еврейских культовых учреждений Москвы, находясь в Калужской области. ФСБ засекла их деятельность, когда они собирали информацию. По информации спецслужб, боевики собирались расстрелять прихожан.

Ранее Казахстан заподозрили в переговорах с Украиной о поставках военной продукции РФ.