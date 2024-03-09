В Москву вернутся январские морозы

В столичный регион возвращаются январские морозы, температура воздуха опустится на 10 градусов ниже климатической нормы. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщает ТАСС.

По словам Вильфанда, сильное понижение температуры воздуха начнется 11 марта: в Москве ожидаются морозы до —15-17°С, по области до —20°С. Днем температура воздуха будет держаться в районе — 8-10°С, на севере региона до —13°С.

В среду температура опустится еще ниже: ожидаются ночные морозы до — 21°С.

«Если сравнить погоду в эти дни с самым холодным январским днем по климату, 31 января, то окажется, что средняя температура в этот день примерно на три градуса выше, чем та, которую мы прогнозируем сейчас», — рассказал научный руководитель Гидрометцентра.

В воскресенье, 10 марта по прогнозам синоптиков дневная температура воздуха в Москве будет колебаться от —1 до +1 °С.

5 марта россиянам рассказали о погодных рекордах весной 2024 года.

Ранее синоптик предупредил жителей Подмосковья о «зимнем варианте» марта.