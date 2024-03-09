Во Франции приняли закон, закрепляющий в конституции право женщин на аборт

Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон, закрепляющий право женщин на аборт на высшем законодательном уровне. Соответствующий документ опубликован 9 марта в официальном журнале Пятой республики.

Таким образом Франция стала первой страной в мире, закрепившей право женщин на аборт в конституции.

В конституцию 1958 года добавили статью: «Право женщин свободно прибегнуть к добровольному прерыванию беременности гарантировано законом». Это 25-я поправка к основополагающему документу современной Франции и первая с 2008 года.

За внесение статьи в конституцию проголосовали 780 депутатов, против — 72 парламентария.

Подписание закона состоялось в Международный женский день, 8 марта, в Париже.

В то же время в России обсуждается тема запрета абортов в частных клиниках. На этом фоне в Псковской области ввели штрафы за склонение женщин к прерыванию беременности. В результате снижения числа абортов в стране, по данным Росстата, выросло количество стерилизаций среди женщин.

Ранее депутат предложил выкупать детей у женщин, которые хотят сделать аборт.