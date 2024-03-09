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Петербуржец попытался ограбить банк, но не смог ничего украсть и попал на видео

В Петербурге задержали подозреваемого в неудачной попытке ограбления банка

В Петербурге задержали мужчину, подозреваемого в неудачной попытке ограбления банка. Об этом сообщает УМВД по региону.

По информации ведомства, инцидент произошел 7 марта на 9-й линии Васильевского острова. Неизвестный зашел в помещение банка и распылил там газовый баллончик. Затем он потребовал отдать ему деньги, однако злоумышленнику отказали и он скрылся, ничего не похитив.

На место происшествия прибыли полицейские, которые изучили записи с камер видеонаблюдения. Позже по подозрению в попытке ограбления был задержан 47-летний индивидуальный предприниматель, проживающий в Петродворцовом районе. Возбуждено уголовное дело, петербуржца доставили в отдел.

Ранее шестерых пенсионеров задержали за серию грабежей из почтовых отделений.

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