Власти Таганрога сообщили об отсутствии повреждений инфраструктуры в городе

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале, что городская инфраструктура в Таганроге Ростовской области не была повреждена после атаки украинских беспилотников.

«По уточненным данным, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано. Правоохранительные органы работают на месте падения обломков», — написал Голубев.

До этого Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 9 марта средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 47 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами России.

Губернатор Голубев также сообщал, что в результате атаки ВСУ на Таганрог был госпитализирован сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле.

Утром 8 марта министерство обороны РФ сообщало, что средства ПВО этой ночью уничтожили 11 БПЛА над Волгоградской областью и один над Белгородской.

7 марта два населенных пункта в Курской области остались без света из-за повреждения линии электропередач в результате обстрела со стороны ВСУ.

Ранее украинские БПЛА сбили в небе над Ленинградской областью.