Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Неизвестные обстреляли машину с тремя детьми в Барнауле

В Барнауле неизвестные обстреляли машину, в которой находились дети

close
100%
«В КУРСЕ 22 | Барнаул»' class="item-image" >
Телеграм-канал «В КУРСЕ 22 | Барнаул»

В Барнауле полиция проверяет информацию об обстреле неизвестными машины с детьми. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел 8 марта на дороге вдоль жилых домов по улице Взлетной. По словам девушки, которая находилась за рулем, она остановилась на светофоре для поворота, в этот момент неизвестный выстрелил в боковое стекло.

На заднем сиденье автомобиля находились двое детей семи и десяти лет, с другой стороны в детском кресле сидел годовалый мальчик. Пострадавших нет, проверку произошедшего проводит МВД Барнаула, злоумышленников разыскивает полиция.

Ранее россиянин открыл огонь по дому соседа из-за его агрессивной собаки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами