Неизвестные обстреляли машину с тремя детьми в Барнауле

В Барнауле полиция проверяет информацию об обстреле неизвестными машины с детьми. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Инцидент произошел 8 марта на дороге вдоль жилых домов по улице Взлетной. По словам девушки, которая находилась за рулем, она остановилась на светофоре для поворота, в этот момент неизвестный выстрелил в боковое стекло.

На заднем сиденье автомобиля находились двое детей семи и десяти лет, с другой стороны в детском кресле сидел годовалый мальчик. Пострадавших нет, проверку произошедшего проводит МВД Барнаула, злоумышленников разыскивает полиция.

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