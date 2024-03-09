Семилетний мальчик выстрелил себе в грудь из травматического пистолета

В Петербурге семилетний мальчик получил ранения, когда играл с травматическим пистолетом и случайно выстрелил из него себе в грудь. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в многоэтажке по Московскому проспекту, семилетний мальчик играл с травматическим пистолетом в квартире. В какой-то момент ребенок случайно выстрелил себе в грудь.

Пострадавшего госпитализировали в детскую больницу с открытой раной грудной клетки, металлическая пуля застряла в правой половине груди. Состояние маленького пациента медики оценивают как удовлетворительное, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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