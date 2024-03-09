Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Семилетний мальчик выстрелил себе в грудь из травматического пистолета

«Фонтанка»: в Петербурге ребенок выстрелил себе в грудь из пистолета

close
100%
Pixabay

В Петербурге семилетний мальчик получил ранения, когда играл с травматическим пистолетом и случайно выстрелил из него себе в грудь. Об этом сообщает «Фонтанка».

Инцидент произошел в многоэтажке по Московскому проспекту, семилетний мальчик играл с травматическим пистолетом в квартире. В какой-то момент ребенок случайно выстрелил себе в грудь.

Пострадавшего госпитализировали в детскую больницу с открытой раной грудной клетки, металлическая пуля застряла в правой половине груди. Состояние маленького пациента медики оценивают как удовлетворительное, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее россиянин случайно выстрелил в дочь из пневматического пистолета.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами