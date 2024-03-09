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Девятилетнего школьника госпитализировали после взрыва игрушечной гранаты

«78.ru»: в Петербурге у ребенка в руках взорвалась игрушечная граната

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Из квартиры в Невском районе Петербурга в детскую больницу с травмами госпитализирован девятилетний школьник, у мальчика взорвалась в руках игрушечная граната. Об этом сообщает «78.ru».

Детская пластиковая граната взорвалась в руках у девятилетнего петербургского школьника, мальчика экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у пострадавшего ожоги лица, груди, живота, правого предплечья и правой кисти, а также разрыв барабанной перепонки, ссадины лица и груди, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Известно, что опасную игрушку сыну подарил отец, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге ребенку раздробило пальцы взрывом петарды.

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