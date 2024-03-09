Девятилетнего школьника госпитализировали после взрыва игрушечной гранаты

Из квартиры в Невском районе Петербурга в детскую больницу с травмами госпитализирован девятилетний школьник, у мальчика взорвалась в руках игрушечная граната. Об этом сообщает «78.ru».

Детская пластиковая граната взорвалась в руках у девятилетнего петербургского школьника, мальчика экстренно госпитализировали. Медики диагностировали у пострадавшего ожоги лица, груди, живота, правого предплечья и правой кисти, а также разрыв барабанной перепонки, ссадины лица и груди, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Известно, что опасную игрушку сыну подарил отец, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в Петербурге ребенку раздробило пальцы взрывом петарды.