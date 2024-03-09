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Москвичам рассказали о погоде 9 марта

Гидрометцентр: в Москве ожидается облачная погода с прояснениями и -2°C

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Владимир Песня/РИА Новости

В Москве в субботу, 9 марта ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцетра России.

Днем в Москве будет от -2℃ до -4℃. В ночь на вторник температура воздуха опустится до -13℃, ожидается пасмурная погода, но без осадков и с гололедицей.

Ветер северо-западный, 7–12 м/c. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Московской области в понедельник температура будет колебаться от -1℃ до 6℃. В ночь на вторник столбики термометров в Подмосковье могут опуститься до отметки -11℃.

До этого замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков пообещал, что в предстоящие выходные в московский регион придет относительно теплая погода.

Ранее синоптик Александр Шувалов заявлял, что в Подмосковье в ближайшее время завершится оттепель — на смену ей придет похолодание.

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