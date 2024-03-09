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Мошенники научились подделывать «кружочки» в Telegram

«Известия»: мошенники стали изменять «кружочки» в Telegram для списания денег

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Muhammed Ibrahim Ali/Global Look Press

Мошенники используют «кружочки» в Telegram для того, чтобы втереться в доверие к жертвам и выманить из них деньги. Об этом сообщении «Известия».

При этом ведущий специалист департамент Digital Risk Protection Евгений Егоров заявил, что мошенники уже давно используют различные схемы. Отмечается, что они воруют аккаунты, отправляют рассылки с просьбой отправить деньги и аудиосообщения с подделанным голосом.

«Для мошенников это еще один способ заполучить доверие жертвы, подкрепив переписку видео с реальным владельцем аккаунта», — сообщил Егоров.

До этого девятилетняя девочка отдала мошенникам 100 тысяч рублей за виртуальную игровую валюту. По информации Telegram-канала Baza, девятилетней девочке в соцсетях написал неизвестный с предложением выгодно приобрести игровую валюту. Злоумышленник попросил ребенка взять телефон матери и следовать его указаниям — она послушалась. После этого переписка с мошенником пропала. На счет малолетней в игре ничего не поступило.

Ранее мальчик решил очистить смартфон мамы от вирусов и потратил почти все ее деньги.

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