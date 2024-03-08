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Мэрия канадского города опровергла свою причастность к сносу памятника дивизии СС «Галичина»

Мэрия Оквилла: город не имеет отношения к сносу памятника дивизии СС «Галичина»

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Global Look Press

Мэрия города Оквилл в канадской провинции Онтарио опровергла свою причастность к сносу памятника дивизии СС «Галичина». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент по коммуникациям мэрии канадского города.

По информации агентства, в мэрии Оквилла пояснили, что памятник находился на частной территории на украинском кладбище святого Владимира, поэтому город никак не участвует в его управлении.

«Город не участвует в его управлении и деятельности», — пояснили в департаменте по коммуникациям городской администрации.

Ранее советник-посланник посольства РФ в Канаде Владимир Проскуряков говорил, что снос памятника украинской дивизии СС «Галичина» в канадском городе Оквилл является торжеством справедливости.

Он подчеркнул, что символам героизации нацизма не может быть места в странах антигитлеровской коалиции.

О демонтаже памятника стало известно 8 марта.

Ранее посол России в Канаде Олег Степанов заявил, что Оттаве не удастся «замотать» ситуацию с чествованием бывшего солдата дивизии СС «Галичина» Ярослава (Хунки) Гунько в канадском парламенте.

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