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Пентагон не смог доказать посещение инопланетянами Земли

AARO: Пентагон не нашел доказательств посещения Земли пришельцами

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Shutterstock

Министерство обороны США не нашло никаких доказательств того, что Землю когда-либо посещали пришельцы с других планет. Об этом свидетельствует отчет Управления по разрешению аномалий во всех областях (AARO) о деятельности властей США на тему изучения неопознанных аномальных явлений, сообщает ТАСС.

В документе изложены все официальные расследования, связанные с НЛО, которые проводились в США, а также содержимое соответствующих засекреченных и открытых архивов правительства. Как отмечается в тексте, полученные Пентагоном сообщения о якобы кораблях инопланетян на деле были неверно восприняты очевидцами.

«Все расследования, проведенные на всех уровнях секретности, показали, что в большинстве случаев наблюдения [НЛО] на самом деле касались обычных объектов и явлений, а также были результатом неправильной идентификации», — говорится в отчете управления.

Пентагон также опроверг заявления бывшего сотрудника разведсообщества США Дэвида Граша, который утверждал, что власти страны на протяжении десятилетий скрывают программу по изучению НЛО.

До этого в конгрессе США приняли законопроект о рассекречивании документов об НЛО.

Ранее украинские военные заметили НЛО.

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