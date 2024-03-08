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В Латвии арестовали телемастера за подключение российских каналов

Delfi: полиция Латвии арестовала телемастера за настройку российских каналов

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Shutterstock

В Латвии арестовали телевизионного мастера, который по просьбе местных жителей настраивал российские каналы, заблокированные в стране. Об этом сообщает Delfi.

По данным издания, специалист, задержанный в небольшом населенном пункте Ницгале, установил российские телеканалы как минимум 181 человеку.

Во время обыска у мужчины были изъяты приборы для приема и распространения телевизионного сигнала. Ему предъявлены обвинения в незаконном предпринимательстве, за что в Латвии предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет, общественные работы или штраф.

Ответственность могут понести и зрители, установившие телеканалы. За использование незаконных телесистем их могут оштрафовать на сумму до €700.

Накануне Служба государственной безопасности Латвии потребовала от генеральной прокуратуры страны завести дело на экс-депутата латвийского сейма Глорию Гревцову за поддержку специальной военной операции на Украине.

До этого правительство Латвии утвердило перечень запрещенных к ввозу товаров из РФ и Белоруссии.

Ранее МИД Латвии призвал сограждан не приезжать в РФ из-за угрозы терактов.

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