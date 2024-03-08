В павильоне «Роснефти» на ВДНХ отметили Международный женский день

В павильоне «Роснефти» на форуме «Россия» на ВДНХ состоялись мероприятия, посвященные Международному женскому дню, сообщили в пресс-службе нефтяной компании.

Для гостей павильона провели лекцию «Нефть и красота», во время которой рассказали об одежде, косметике и лекарствах, изготовленных из продуктов переработки нефти, вкладе женщин-ученых в развитие нефтяной промышленности, истории открытия нефти, ее применении в древности, а также ее месте в настоящем.

Представитель Центра полногеномного секвенирования Светлана Левандовская провела мини-лекцию «Генетика и женское здоровье». Слушатели узнали, чем обусловлены наследственные заболевания и как предотвратить их развитие.

Также гости ознакомились с информацией о национальной генетической инициативе «100 000+Я», которую центр реализует при поддержке «Роснефти».

Цель инициативы — прочтение геномов 100 тыс. россиян для совершенствования методов диагностики генетически обусловленных и социально значимых заболеваний, а также разработки новых подходов к их терапии и лекарств.

Также в павильоне «Роснефти» состоялась дискуссия «Совмещение традиционной роли женщины-матери и профессиональной карьеры», в которой приняли участие женщины из сферы политики, общественных, благотворительных и коммерческих организаций.

Они поделились опытом самореализации и построения карьеры, а также секретами семейного счастья.

Кроме того, в павильоне прошла лекция нутрициолога на тему «Фундамент женского здоровья. Баланс красоты и стройности».

Также гости площадки поучаствовали в мастер-классах, квизах с призами от компании и увидели выступления творческих коллективов, которые продолжаются в рамках тематических Дней Ханты-Мансийского автономного округа-Югра в павильоне «Роснефти» до 10 марта.