В Польше климатические активистки облили краской Варшавскую русалку

Польские климатические активистки «Последнее поколение» 8 марта облили оранжевой краской памятник Варшавской русалке на Висилинских бульварах. Это следует из видео, опубликованного в соцсетях движения.

«Мы являемся последним поколением. Сегодня Женский день, а наши тяжело завоеванные права продолжают нарушать. А будет только хуже. Климатическая катастрофа – это война. А война – это насилие», — сказала одна из участниц.

2 марта сообщалось, что экоактивисты движения Letzte Generation («Последнее поколение») разрисовали оранжевой краской фасад канцелярии канцлера в Берлине в знак протеста против недостаточных, по их мнению, действий немецкого правительства в борьбе с климатическим кризисом.

Протестующие в ярко-оранжевых жилетах разрисовали стену ладонями и надписью «Помогите! Ваши дети», после чего в дело вмешалась полиция. В Letzte Generation подчеркнули, что все манифестанты младше 20 лет. В их обращении, среди прочего, говорится: «Мы молоды, мы в отчаянии, мы напуганы и мы в ярости. Мы первое поколение, выросшее в условиях климатического кризиса».

Ранее вандалы изуродовали статую в честь футболиста-насильника.