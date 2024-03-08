Одному из участников «голой вечеринки» назначили административное наказание

Посещавшему «голую вечеринку» Анастасии Ивлеевой блогеру Славе Крейзисука назначили административное наказание. Его оштрафовали по статье о «пропаганде ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ), выяснила «Газета.Ru».

В декабре прошлого года в клубе «Мутабор» прошла «голая вечеринка» блогера Насти Ивлеевой. На ней присутствовали многие представители российского шоу-бизнеса, среди которых Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Глюкоза, Лолита, Оксана Самойлова, Джиган и многие другие.

После мероприятия в заведение нагрянули сотрудники правоохранительных органов.

После скандала певица Лолита Милявская уехала из России на свою «дальнюю дачу» в Болгарию. А попавший после вечеринки в опалу Филипп Киркоров приехал в ДНР, где выступил в больнице перед ранеными

Ранее актер Иван Охлобыстин высказался о поездках участников «голой» вечеринки в Донбасс.