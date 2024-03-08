Российский школьник сломал позвоночник, прыгая на батуте в ТЦ

В Санкт-Петербурге ребенок сломал позвоночник на батуте в торговом центре. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, несчастный случай произошел 2 марта в ТЦ у парка 300-летия Петербурга. После посещения развлекательного центра 10-летнему мальчику потребовалась медицинская помощь. Врачи предварительно диагностировали у ребенка компрессионный перелом трех позвонков. Состояния школьника оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в Петербурге госпитализировали мужчину, который сорвался с высоты 15 метров на скалодроме.