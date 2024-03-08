Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российский школьник сломал позвоночник, прыгая на батуте в ТЦ

В Петербурге 10-летний мальчик сломал позвоночник на батуте в ТЦ

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Санкт-Петербурге ребенок сломал позвоночник на батуте в торговом центре. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, несчастный случай произошел 2 марта в ТЦ у парка 300-летия Петербурга. После посещения развлекательного центра 10-летнему мальчику потребовалась медицинская помощь. Врачи предварительно диагностировали у ребенка компрессионный перелом трех позвонков. Состояния школьника оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в Петербурге госпитализировали мужчину, который сорвался с высоты 15 метров на скалодроме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами