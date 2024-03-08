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На Украине у границы с Румынией задержали автобус с десятками уклонистов

«Страна.ua»: на Украине у границы с Румынией задержали автобус с 34 уклонистами

На Украине в трех километрах от границы с Румынией задержали микроавтобус, в котором находились 34 уклониста. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.

«Мужчины заплатили по €10 тыс., чтобы выехать за границу таким способом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что организатор тоже задержан.

8 марта стало известно, что двоих жителей Кривого Рога задержали на Украине по подозрению в организации нелегального вывоза военнообязанных мужчин за пределы страны.

В этот же день зампред комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности Егор Чернев заявил, что жители Украины стали массового снимать денежные средства со своих банковских счетов из-за продолжающегося обсуждения в украинском парламенте законопроекта о мобилизации, в соответствии с которым гражданину могут заблокировать счета за неявку в военный комиссариат.

До этого Чернев сказал, что блокировка счетов уклонистов будет негативно влиять на экономику Украины, поэтому ее лучше заменить на ужесточение штрафов для них.

Ранее украинского пограничника задержали за помощь уклонистам, бегущим от армии.

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