На Урале психически больная женщина бегала с молотком по подъезду и стучалась в квартиры

В Челябинске жителей одного из домов встревожила соседка, которая бегала по подъезду с молотком. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

Инцидент произошел в доме на улице 60-летия Октября. Жители одного из подъездов обратились в полицию с жалобой на женщину с психическим расстройством, которая, вооружившись молотком, била им в двери соседей.

Ко времени прибытия на место правоохранителей, нарушительница закрылась в своей квартире. Полицейские убедили выйти ее на лестничную площадку, после чего ее забрала бригада скорой помощи.

Ранее барнаульский школьник решил уладить конфликт с одноклассником с помощью молотка.