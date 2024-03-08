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Два человека погибли при атаке ВСУ на село в Белгородской области

Гладков: три дрона-камикадзе ВСУ атаковали Рождественку, два человека погибли

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что дроны Вооруженных сил Украины атаковали село Рождественка, два человека погибли.

«Окраина села Рождественка Грайворонского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью трех дронов-камикадзе», — сказано в сообщении.

Он отметил, что двое человек погибли при взрывах, третий мужчина получил тяжелые ранения.

На место выехала бригада скорой помощи. Гладков добавил, что при взрывах повреждения получили экскаватор и манипулятор.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) пресекли очередную попытку украинских военных атаковать объекты на территории Белгородской области с помощью беспилотников. Также 8 марта глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО уничтожили в Краснояружском районе БПЛА самолетного типа.

Ранее ВСУ сбросили с дрона взрывное устройство на помещение сельскохозяйственного учреждения в поселке Белгородской области.

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