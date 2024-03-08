Более 80% жителей России положительно оценивают работу Путина

Более 80% россиян положительно оценивают работу президента РФ Владимира Путина и доверяют ему. Таковы итоги опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» в начале марта.

Большинство участников опроса, 83%, отметили, что оценивают работу президента «скорее хорошо». С ними не согласны («скорее плохо») 7% опрошенных. Оставшиеся 10% затруднились с ответом.

Схожие результаты получены при ответе на вопрос «Вы скорее доверяете или скорее не доверяете В. Путину?». Большинство (82%) заявили, что доверяют, с ними не согласны 8%, а 9% затруднились ответить.

Опрос «ФОМнибус» проводился в период с 1 по 3 марта 2024 года среди 1,5 тысячи респондентов в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах России. Метод опроса — интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

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