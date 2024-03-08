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В тувинском Шагонаре восстановлено теплоснабжение межмуниципального медцентра

Правительство Тувы: в Шагонаре медцентр подключили к дизельной котельной

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Телеграм-канал «Тува Official»

В тувинском городе Шагонаре, где произошла авария на ТЭЦ, восстановлено теплоснабжение межмуниципального медицинского центра. Об этом сообщает Telegram-канал правительства Тувы.

В публикации говорится, что подачу тепла в пятиэтажное здание Улуг-Хемского межмуниципального медцентра восстановили благодаря подключению к модульной дизельной котельной, доставленной накануне представителями Минстроя России. Монтаж и запуск оборудования проводился под их руководством.

К настоящему времени в Шагонар из разных регионов России доставлены восемь дизельных котельных, четыре из которых прибыли в Кызыл 7 марта спецбортами МЧС России и Минобороны. Три из них уже запущены, остальные готовятся к монтажу.

Всего в Шагонар должны доставить 17 модульных котельных.

6 марта на Шагонарской ТЭЦ произошел взрыв и начался пожар. Ранения и травмы получили 23 человека. Власти объявляли режим ЧС. Предварительно, взрыв произошел в отсеке теплоподачи, который находится отдельно от котельной. Вероятной причиной ЧП назвали сбой при технологической подаче угля.

7 марта в службах ЖКХ сообщили, что около трети жилых домов в городе остались без теплоснабжения.

Ранее в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на ТЭЦ в Туве.

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