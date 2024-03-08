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В Белгородской области сбили беспилотник самолетного типа

Гладков: в Краснояружском районе Белгородской области ПВО сбила беспилотник

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили в Краснояружском районе беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Он отметил, что оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, по словам Гладкова, пострадавших и разрушений нет.

До этого Гладков сообщил, что средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородским районом. По словам губернатора, разрушений и пострадавших среди мирных жителей нет.

Вечером 7 марта украинские войска обстреляли белгородское село Козинка, ранив одного мирного жителя. Мужчина получил осколочные ранения нижней конечности, но от госпитализации отказался.

Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, также в результате атаки было повреждено одно частное домовладение. На участок попал выпущенный ВСУ снаряд, который задел сарай.

Ранее силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Брянской области.

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