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В Ленобласти в хоккейной сумке нашли мумифицированное тело

Мумифицированное тело мужчины нашли в хоккейной сумке у СНТ в Ленобласти

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Shutterstock

На обочине у садового товарищества в Выборгском районе Ленинградской области в хоккейной сумке было обнаружено мумифицированное тело мужчины. Об этом сообщает региональное следственное управление СК России на своем сайте.

«На обочине у въезда в СНТ «Надежда» в поселке Семагино Выборгского района Ленинградской области обнаружена хоккейная сумка, в которой находилось мумифицированное тело мужчины завернутое в полиэтиленовый пакет», — сказано в тексте.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). На месте после оповещения работала следственно-оперативная группа вместе с криминалистами.

Проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, устанавливается личность погибшего.

В прошлом году сообщалось, что тело театрального режиссера и театроведа Светланы Джимбиновой год пролежало у нее в квартире в Москве. Вскрывшие дверь в квартиру правоохранители нашли мумифицированный труп Светланы Джимбиновой на полу одной из комнат. Смерть, заключила экспертиза, наступила примерно в начале 2022 года.

Ранее в горах Колорадо обнаружили три мумифицированных тела.

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