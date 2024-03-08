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Россиянину с необычным поздравлением на 8 Марта потребовалась помощь спасателей

В Казани мужчину, танцевавшего на карнизе пятого этажа, сняли спасатели

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Кадр из видео/Татар-информ

В Казани необычное поздравление с 8 Марта едва не привело к трагедии. Мужчина решил станцевать на карнизе пятого этажа, но вернуться в квартиру не смог. Об этом сообщает издание «Татар-информ».

По словам очевидцев, инцидент произошел в доме на Ноксинском спуске. Житель выбрался на карниз через окно балкона и начал танцевать. Внизу супруга смельчака пыталась уговорить его вернуться в квартиру. В итоге казанца сняли спасатели, поднявшиеся за ним на пожарной лестнице.

По данным издания, никто не пострадал.

Ранее депутат Милонов призвал мужчин дарить женщинам на 8 Марта беременность.

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