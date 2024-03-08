Мэр российского города получил годовую премию, проработав менее двух месяцев

Мэр Пыть-Яха в Ханты-Мансийской автономном округе — Югре Дмитрий получил годовую премию, пробыв на посту чуть больше месяца. Также вознаграждения удостоился бывший градоначальник, пробывший на посту 10 месяцев. На информацию, размещенную на сайте городской думы обратило внимание издание URA.ru.

«Вопрос о премировании мэров обсуждался на заседании комитета по бюджету. В документации к заседанию указано, что в списке оба градоначальника», — говорится в сообщении законодательного органа.

Премия складывается из одного оклада, северных надбавок и квалификационных выплат. По данным СМИ, на 2022 год среднемесячный доход мэра города составлял около 400 тыс. рублей.

Ранее в Госдуме поддержали идею выплаты премий врачам, отговорившим женщину от аборта.