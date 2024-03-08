Две тысячи иностранных участников ВФМ-2024 отправились в путешествия по регионам России

Участники завершившегося Всемирного фестиваля молодежи покидают федеральную территорию «Сириус», однако на этом их культурная программа в России не заканчивается. С 10 марта стартует региональный проект, в рамках которой 2 тыс. молодых людей из-за рубежа посетят 30 городов России. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Во время путешествия иностранные участники познакомятся с Россией, ее культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием народов и их традициями, уникальной природой и экономическим потенциалом.

В программу войдут пять тематических маршрутов: «Жить и работать в России», «Дорога памяти», «Страна без границ», «Мы вернулись в Россию», международная выставка-форум «Россия».

Вне зависимости от выбранного направления иностранные гости остановятся на три дня в Москве, чтобы посетить выставку «Россия», где им расскажут о главных достижениях науки и промышленности, культуре и традициях всех регионов страны.

Руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева отметила, что региональная программа позволит глубже понять, как живет молодежь России, чем занимается, что любит, чем гордится, какие планы строит.

«Наши зарубежные гости обязательно получат яркие эмоции, незабываемые впечатления, новые знания о великой России, прочувствуют весь национальный колорит. Уверена, что после фестиваля у гостей появится желание рассказать друзьям и знакомым как здорово жить, учиться, творить, развиваться в России», — рассказала Ксения Разуваева.

Участники маршрута «Жить и работать в России» посетят промышленные, технологические и научно-образовательные центры страны, университеты и предприятия, пройдут по туристическим местам и познакомятся с историческими достопримечательностями. В этом тематическом направлении примут участие 17 городов: Королев, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и другие.

Маршрут «Дорога памяти» включает города-герои и города воинской славы: Волгоград, Санкт-Петербург, Смоленск, Тулу, Курск и Белгород.

Тематический маршрут «Страна без границ» проходит по четырем городам, расположенным в разных частях страны: участники посетят Петропавловск-Камчатский, Калининград, Махачкалу и Хабаровск.

В ходе маршрута «Мы вернулись в Россию» молодые люди из-за рубежа посетят новые регионы РФ.

Кроме того, собственную региональную программу подготовил генеральный партнер образовательной программы ВФМ-2024 — российское общество «Знание».

Путешествие иностранных участников ВФМ-2024 по регионам продлится до 17 марта.