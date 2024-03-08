В греческом Пирее произошел сильный взрыв

В греческом городе Пирей произошел взрыв на парковке рядом с заправочной станцией. Об этом со ссылкой на Афинское агентство новостей АМНА сообщает РИА Новости.

По данным агентства, происшествие случилось на перекрестке улицы Омиридиса Скилициса и улицы Пифагора. На стоянке рядом с заправкой произошел мощный взрыв. В полиции сообщили, что никто из людей не пострадал, однако стоящим поблизости автомобилям, заправочной станции и соседним зданиям нанесен материальный ущерб.

Правоохранительные органы обследовали место ЧП, но установить причину взрыва пока не смогли. Расследовать дело поручено отделу по борьбе с вымогательствами.

Пирей – четвертый по величине город Греции, в котором находится главный внешнеторговый порт страны.

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