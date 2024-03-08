В Госдуме предложили ввести государственное регулирование цен на цветы

Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил ввести частичное государственное регулирование цен на цветы. Подробности сообщает РИА Новости.

Он отметил, что предприниматели пользуются ажиотажем в праздничный период и чрезмерно повышают цены на товар. Он предложил ввести частичное государственное регулирование.

«Скажем, ввести правило: торговая надбавка на самые востребованные товары народного потребления не может составлять больше 10%», — сказал депутат.

Для тех, кто «не сможет обуздать свою алчность», стоит ввести уголовное наказание, уверен Хамитов.

До этого выяснилось, что самыми желанными подарками на 8 Марта у российских женщин стали сладости и косметические наборы. Еще один популярный ответ – «просто отдохнуть». О таком желании заявили почти 50% участниц соответствующего опроса.

Среди желающих отдохнуть 24% женщин рассказали, что с удовольствием примут такой подарок, как уборка в квартире, еще 14% хотят побыть наедине со своей семьей, партнером или просто в одиночестве. 36% респонденток рассказали, что хотели бы провести праздничный день максимально весело вне дома.

Ранее россиянам назвали пять лучших идей для путешествия на 8 Марта с детьми.