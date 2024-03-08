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Трое мужчин арестованы за контрабанду роскошных автомобилей из Германии в Россию

В ФРГ троих мужчин арестовали по подозрению в контрабанде роскошных авто в РФ

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Три человека задержаны в Германии по подозрению в контрабанде роскошных автомобилей в Россию. Об этом сообщает Радио Берлин-Бранденбург (RBB).

По поручению прокуратуры Франкфурта-на-Одере были проведены обыски в семи частных и корпоративных адресах, а также в банковской ячейке в Берлине и Бранденбурге.

Подозреваемые в возрасте 25, 49 и 52 лет были арестованы. У них конфисковали денежные средства, недвижимость и транспортные средства на сумму более одного миллиона евро.

«Мужчин обвиняют в том, что с июня 2022 года они продали в Россию более 400 качественных автомобилей под предлогом их экспорта в Беларусь. Их стоимость составляет более €28 млн. Однако, по мнению таможенного расследования, это было умышленное нарушение действующих санкций ЕС против России», — говорится в сообщении.

После начала военной операции на Украине экспорт в Россию автомобилей стоимостью более 50 тысяч евро запрещен. В случае признания их вины мужчинам грозит тюремное заключение сроком не менее двух лет за нарушение санкций.

Ранее в Москве подозреваемый в контрабанде угнал машину таможенников, пока они платили за бензин.

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