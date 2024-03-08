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Пассажиров самолета задержали во Владивостоке из-за «потери человеческого достоинства»

Во Владивостоке задержали двух мужчин за распитие алкоголя в самолете

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Depositphotos

Двух мужчин задержали в аэропорту Владивостока за употребления алкоголя и неподобающее поведение на борту самолета. Об этом сообщила транспортная полиция Дальнего Востока на странице во «ВКонтакте».

В транспортной полиции рассказали, что двое 31-летних авиапассажиров летели во Владивосток из Санкт-Петербурга и Красноярска.

За время полета они «успели выпить значительное количество алкогольных напитков и потерять человеческое достоинство», отметили в ведомстве. По прилету в аэропорт Владивостока правонарушители были сняты с рейсов и доставлены в дежурную часть транспортной полиции.

В отношении них составлены административные протоколы по административной статье о появлении в общественных местах в состоянии опьянения. Максимальное наказание предусматривает до 15 суток административного ареста.

До этого сообщалось, что пьяная пассажирка устроила дебош на борту самолета из-за задержки рейса на полчаса.

Ранее туристка увидела галлюцинации на рейсе Дубай — Москва и стала приставать к пассажирам.

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