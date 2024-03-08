«Аэрофлот» подал иск на 2 млн рублей к бару из-за использования стиля авиакомпании

ptashka_bar/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Авиакомпания «Аэрофлот» потребовала 2 млн рублей у московского бара, который использовал стиль компании. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, представители авиакомпании заметили в соцсетях, что PTASHKA BAR использует их символику и дизайнерские решения в своем заведении. Официанты бара ходят в костюмах бортпроводников и используют логотип «Аэрофлота».

Компания обратилась к представителям бара с просьбой не использовать их дизайн, но ее проигнорировали. После этого «Аэрофлот» подал в суд с требованием компенсации за нарушение авторских прав.

Суд частично удовлетворил иск компании и постановил взыскать с бара в ее пользу 400 тыс. рублей — за незаконное использование дизайна одежды и за использование товарного знака.

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