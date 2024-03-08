Спасатели локализовали пожар в цеху в Кировской области

В Кировской области специалисты МЧС России локализовали пожар в цеху по производству мебели. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«В Кирове горит цех по производству мебели. Площадь составляет 700 квадратных метров. На месте работают 56 огнеборцев и 16 единиц техники», — сообщали в ведомстве.

Позже в ведомстве сообщили, что пожар удалось локализовать. Информации о пострадавших нет, причины пожара выясняются.

До этого сотрудники МЧС РФ ликвидировали пожар на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ), расположенном на территории Михайловского горно-обогатительного комбината имени А.В. Варичева в Курской области.

Губернатор региона Роман Старовойт отметил, что при тушении огня были задействованы несколько пожарных поездов. При этом глава области поблагодарил сотрудников экстренных служб за проделанную работу и подчеркнул, что после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) работники самого комбината проявили мужество и стойкость.

Ранее спасатели потушили 10 гектаров горящей травы в Приморье.