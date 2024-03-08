Президент России поблагодарил женщин за службу на СВО и поддержку российских бойцов

Президент России Владимир Путин поздравил россиянок с Международным женским днем, особо поблагодарив женщин за то, что они делают для успеха специальной военной операции (СВО). Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Президент отдельно обратился к женщинам, выполняющим боевые задачи в зоне СВО, и тем, кто ждет дома бойцов, вдохновляя их любовью и поддержкой, помогает в госпиталях и волонтерских структурах.

«Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце, даете пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда — на нашей стороне», — сказал Путин.

В канун 8 Марта Владимир Путин встретился с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. Он пожелал летчицам семейного счастья и успехов в работе. Глава государства выразил уверенность в том, что они смогут добиться своих целей, так как обладают сильным характером.

До этого в Госдуме назвали 8 Марта мужским праздникам. По словам депутата Виталия Ефимова, этот день дает представителям мужского пола показать свою любовь без стеснений.

Ранее женщин поздравил с праздником премьер-министр России Михаил Мишустин.