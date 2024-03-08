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Мишустин обратился к женщинам в честь 8 марта

Мишустин заявил, что 8 марта олицетворяет благодарность мира женщинам

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Shutterstock/Gustova Svetlana

Праздник Международного женского дня 8 марта олицетворяет благодарность мира женщинам, прекрасной половине человечества. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин, обращение которого опубликовано на сайте кабмина.

«Вы привносите в мир радость и гармонию, наполняете жизнь добротой, храните семейный очаг, воспитываете детей. Реализуете себя в профессиональной и общественной деятельности, успешно решаете государственные задачи», — заявил Мишустин.

Российский премьер пожелал женщинам хорошего весеннего настроения, заботы и внимания со стороны родных, друзей и коллег.

До этого президент России Владимир Путин в обращении по случаю Международного женского дня заявил, что материнство является главным подарком природы для женщины и потрясающим предназначением.

Президент отметил, что текущий 2024 год посвящен именно семье.

Ранее Путин назвал Россию оплотом традиционных ценностей.

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