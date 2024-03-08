Сын президента Судана госпитализирован после аварии на мотоцикле

Сын президента Переходного суверенного совета Судана Абделя Фаттаха аль-Бурхана Мохамед Феттах эль-Бурхан Рахман госпитализирован в тяжелом состоянии после аварии на мотоцикле в Анкаре. Об этом пишет турецкое издание Sabah.

ДТП с участием сына суданского лидера произошло на бульваре Кыраз напротив частного университета Атылым в турецкой столице. Мужчина передвигался на собственном транспортном средстве. Другие обстоятельства происшествия не сообщаются.

Рахман получает медицинскую помощь в городской клинике города Билькент.

Отношения между гражданским и военным компонентами правительства в Судане остаются напряженными после неудавшейся попытки государственного переворота в сентябре 2020 года. В Судане нет действующего правительства с октября 2021 года, — тогда военные отправили в отставку переходное правительство премьер-министра Абдаллы Хамдока и объявили чрезвычайное положение. В качестве исполнительного органа власти был учрежден Переходный суверенный совет Судана, который расположен в столице страны Хартуме.

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