В Одессе произошла серия взрывов

В Одессе произошли взрывы. Об этом пишет издание «РБК-Украина».

Конкретное место взрывов не называется. Государственная система оповещения населения на Украине объявила о воздушной тревоге в Одесской области.

До этого в Одессе во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса произошли взрывы. В этот момент политики осматривали городской порт и не успели пройти в укрытие. Минобороны РФ заявило о нанесении ракетного удара по ангару в промышленном портовом районе Одессы, где, по информации ведомства, готовили безэкипажные катера для украинской армии.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее Зеленский заявил, что видел и слышал взрыв в Одессе.