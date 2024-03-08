Сторонник Порошенко прокомментировал возможное назначение Залужного послом в Британии

Народный депутат из рядов партии Петра Порошенко «Евросолидарность» Владимир Арьев назвал политическим, не имеющим отношения к дипломатии шагом запуск процедуры назначения бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного на пост посла страны в Великобритании. Соответствующую публикацию он разместил в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Эта история – о политике и о технике устранения политического конкурента, а не о дипломатии», — подчеркнул Арьев.

Политик подчеркнул, что официального указа о назначении Залужного на посольскую должность еще нет, а согласование его кандидатуры является лишь первым шагом к назначению на этот пост.

До этого президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного на должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, о чем сообщил МИД Украины.

Отмечается, что министерство иностранных дел страны уже направило британской стороне запрос на агреман — согласие государства принять лицо в качестве главы дипломатического представительства. При этом до появления публикации украинского МИД ряд источников сообщали, что Залужный отказался занимать должность посла после отставки с поста главкома.

Ранее опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине.